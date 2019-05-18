Вже наступного тижня відбудуться вибори до Європарламенту. І цього разу у ньому з'явиться чимало представників крайніх правих сил із усієї Європи.

Приміром, у Великій Британії святкувати перемогу збираються націоналісти партії, яку утворили лише місяць тому.

З усіма подробицями - Світлана Чернецька із Лондона.

Старі обіцянки - нова партія. Головний британський євроскептик Найджел Фарадж повернувся у велику політику. І йому вже прогнозують приголомшливий успіх. Фарадж заснував політичну силу і з нею йде на вибори в Європарламент. "Завдамо удару у відповідь" - девіз партії Brexit.

"Майже всі, хто голосував за вихід із ЄС, віддадуть перевагу Найджелу Фараджу. Тому йому прогнозують понад 30% голосів. Це не означає, що збільшилася кількість прихильників "брекзиту". Просто на боці його противників немає однієї людини, яка б повела за собою інших. І їхні голоси розкидані між партіями", - зазначив Джон Куртіс, політичний науковець.

Сам Фарадж уже 20 років є депутатом Європарламенту. І за цей час не обтяжував себе роботою. Ані доповідей, ані поправок до законопроектів не робив. Зате не втрачав нагоди покритикувати ЄС.

"Я б хотів, щоб партія Brexit зривала роботу Європарламенту і нас би за це викинули з ЄС. Навіть якщо й такою ціною. Адже ми проголосували за вихід із ЄС. Тож навіть не мали брати участь у виборах до Європарламенту, ми вже повинні були залишити ЄС", - заявляє Лі Геггі, прихильник партії Brexit.

Гарний результат на виборах покажуть не лише британські націоналісти. В Іспанії перемогу святкуватимуть крайні праві з "Ліги півночі", в Австрії - "Народна партія", у Франції - праві під керівництвом Марін Ле Пен.

"ЄС базується на принципі в'язниці і є глибоко недемократичним. Його бюджет - жахаючий. Він загрожує втратою незалежності в наших країнах і права голосу - в європейських. Ми вважаємо, що цей Союз вбиває Європу", - наголошує Марін Ле Пен, лідер партії "Національне об'єднання".

Та, все-таки, отримати владу над Європарламентом популістам не вдасться. Їм не вистачить голосів для утворення більшості. Втім, традиційним партіям буде набагато складніше працювати. Їм доведеться об'єднуватися, щоб протистояти націоналізму.

Роль Європарламенту в ЄС вагома. Це орган, який ухвалює закони, контролює витрати Євросоюзу та обирає голову Єврокомісії - чим, по суті, визначає шлях розвитку ЄС. Крісла в ньому розподіляють пропорційно до кількості жителів країн ЄС. І депутати засідають 5 років.

Традиційно вибори до Європарламенту не надто популярні серед європейців. Минулого разу проголосували лише 43% виборців. Наступного тижня явку очікують трохи вищу, але все одно не більш ніж 50%. Британці ж взагалі розуміють, що надовго в Європарламенті не затримаються, адже восени мають залишити ЄС.