На территорию Украины надвигаются шквальные ветра и грозы [ Редактировать ]
Фото: Delfi
Во вторник, 21 мая, в Украину придет непогода - будут дожди и грозы, ожидаются также сильные порывы ветра, сообщает Укргидрометцентр.
"На Правобережье местами грозы, местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, на Закарпатье и Прикарпатье значительные, в Карпатах местами сильные дожди (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Раньше сообщалось о том, что в Украину идут грозы и похолодание.
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