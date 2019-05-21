Во вторник, 21 мая, в Украину придет непогода - будут дожди и грозы, ожидаются также сильные порывы ветра, сообщает Укргидрометцентр.

"На Правобережье местами грозы, местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, на Закарпатье и Прикарпатье значительные, в Карпатах местами сильные дожди (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Раньше сообщалось о том, что в Украину идут грозы и похолодание.