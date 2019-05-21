Понад 500 науковців із 18 країн світу зібрались у Дніпрі, щоб поділитися досвідом у створенні космічних апаратів, ракет-носіїв, наземних стартових комплексів. Міжнародна конференція проходить на базі конструкторського бюро "Південне". Чим можуть похвалитися українські вчені? Знає Олена Мендалюк.

Це єдиний в Україні обчислювальний центр із суперкомп'ютером. Співробітники конструкторського Бюро "південне" називають його головним "калькулятором"підприємства.

Потужність - 300 трильйонів операцій за секунду. Це те саме, що одночасно запустити тисячу персональних комп'ютерів.

"До появления суперкомпютера на определение аеродинамических характеристик по одному из ключевых наших изделий, нам бы понадобилось порядко 2 лет постоянных расчетов. Теперь же мы можем сделать весь комплекс расчетов буквально за три дня", - говорить Тарас Лазарев, провідний науковий співробітник КБ "Південне".

Також єдиний в Україні! випробувальний центр космічних апаратів облаштували у бомбосховищі - 6 метрів під землею. Тут суворо дотримуються температурного режиму, а ще скрізь - куленепробивне скло. За ним центрифуга та трьохосьовий імітатор руху.

"Уставлеваем оборудование испытуемое и запускаем специальную програму. Фактически имитируем траикторию космического носителя. прежде всего мы тут отрабатываем точносные испытания наших изделий. Без этих испытаний мы просто будем лететь в никуда", - говорить Володимир Савчук, начальник відділу розробки КБ "Південне".

Конструкторське бюро "Південне" - державне підприємство. Однак більшість проектів вдалося реалізувати завдяки міжнародним комерційним контрактам, без залучення державних коштів. На цьому сьогодні наголосив другий президент України Леонід Кучма. За його словами, космічна галузь дуже потребує підтримки держави, у Верховній Раді навіть лежить відповідний законопроект, але народним обранцям - не до нього.

"Кабінет міністрів подав у парламент космічну програму. Де вона? 5 місяців пройшло. теба ж дійсно, якщо ми хочемо щось бачити в країні, а не займатись такими дрібними справами. Щоб такі колективи як КБ "Південне", академії наук, інститути які в нас чудові дійсно займались справами, завтрішнім днем", - говорить Леонід Кучма, президент України (1994 -2005).

Та попри труднощі у КБ грандіозні плани. Є й мрія запустити ракету власного виробництва з космодрому Байконур.

"Зенит - он рожден для "Байконура". На "Байконуре" і сегодня состояние, техническое состояния компрекса, пусковой системи Зенит оно полностью отвечает всем мировым стандартам. Его нужно брать и пускать", - говорить Олександр Дегтярев, генеральний директор ДП КБ "Південне".

Як реалізувати амбітні плани українських вчених та налагодити співпрацю з закордонними колегами - провідні фахівці у космічній та ракетній галузі говоритимуть протягом трьох днів.