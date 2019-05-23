Волкер отчитался Белому дому о поездке на инаугурацию Зеленского [ Редактировать ]
Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер проинформировал администрацию президента Дональда Трампа о поездке на инаугурацию Владимира Зеленского. Об этом говорится в сообщении Волкера, опубликованного в Twitter.
Он отметил, он видит возможности для продвижения общих интересов Украины и США.
"Секретарь Перри, посол Сондланд, сенатор Джонсон и я проинформировали Белый дом о впечатлениях от нашей поездки в Украину на инаугурацию президента Зеленского. Существует окно возможностей для продвижения общих интересов Украины и США", - написал Волкер.
Ранее Курт Волкер сделал резкое заявление о России.
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