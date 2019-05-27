Кияни завітали на ніч традиційного танцю [ Редактировать ]
Цими вихідними у столиці влаштували ніч традиційного танцю. Понад дві сотні поціновувачів народної музики вісім годин відточували свою танцювальну майстерність. Зокрема, опановували Фокстрот, Швеця, Орлицю та Городецьку Польку. Усе бачив Гліб Гаврилов.
У барвистих національних костюмах, та з непереборним бажанням танцювати, якому й дощ не завада.
Андрій приїхав з Івано-Франківщини до Києва разом з однодумцями. Усі вони у традиційному гуцульському вбранні, яке виготовили власноруч. Пошиття такого займає далеко не один тиждень. Усе з натуральних матеріалів. Чоловік розповідає - у танці він аматор. Народного танку його навчили батьки ще у дитинстві.
"Треба мати добрий настрій, темперамент, азарт і танцювати, слухати музику і танцювати, а таких як секретів нема", - говорить Василь Іллюк, керівник народного аматорського танцювального колективу "Запальні гуцули".
Учасники дійства танцюють різні етнічні танки під живу музику. Її виконують гурти з центральної, західної України, та навіть музиканти з Німеччини. Тут звучать скрипка, бас, цимбали.
Увесь вечір музики грали наживо та - без нот.
"В програмі вперше 8 годин танцю, живої музики, ніяких фонограм це все є живі музиканти, деякі з них це є носії традицій, які вчилися від своїх батьків, від своїх дідусів і це дуже важливо на справді", - говорить Сергій Постольников, співорганізатор "Ночі традиційного танцю".
Матьяс та Катарина - професійні танцюристи, здолали майже дві тисячі кілометрів, аби потрапити на ніч танцю. Вбрані у традиційні баварські костюми - "трахти". Цей стиль, розказує Матьяс, характерний лише для їхнього регіону. Автентичний у німців не лише одяг, але й зачіски.
"Щороку танцюристи з усієї Німеччини беруть участь у змаганні. У ньому задіяні близько шістдесяти танцювальних гуртів, і після відбору кращі мають змогу поїхати до Києва", - говорить Матьяс, танцюрист з Німеччини.
Наймолодшим відвідувачам ночі традиційного танцю, усього 10. Утім, дівчатка тут уже не вперше. Налаштовані гуляти до ранку та вже вивчили не один український народний танок.
"Які танки ви знаєте? - Орлиця, Метелиця, Новобруч, Гопак, Плескач, Катерина та Василь", - говорять Мар'яна, Маша та Соломія.
Організатори розповідають свято влаштовують уже п'ятий рік поспіль, і щоразу долучаються нові учасники. Але той, хто бодай раз став у коло танцюристів - приходить знову і знову.
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