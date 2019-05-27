Рекордно висока явка, втрата рейтингів найбільшої європейської політсили та оголошення дострокових виборів у Греції. Такі перші результати європейських виборів, які відбулися напередодні. На чиєму боці перемога - розкаже Олена Абрамович.

Понад 50% такої явки на європейських виборах не було уже 20 років. У Польщі, наприклад, вона зросла майже удвічі з 23% 5 років тому до 42% цього. Неактивними були хіба британці. Вони узагалі не планували, що будуть голосувати, бо мали вийти з ЄС у березні. З рештою, більшість голосів віддали партії "Брекзит".

"Ці результати голосування кажуть: покладіть на стіл вихід без угоди, зробіть його частиною наших переговорів, бо без цього немає шансів отримати чутливу зону вільної торгівлі. І я хочу аби ми - як партія "Брекзит" - були залучені до цього", - говорить Найджел Фарадж, лідер партії "Брекзит".

Євроскептики виграли не всюди. Попри прогнози, вони провалились в Нідерландах, Німеччині та Австрії. Проте отримали впевнену перемогу і в Франції та Італії.

"Не лише "Ліга"отримала перше місце в Італії, але й Марін Ле Пен здобула перемогу в Франції, а в Британії першим вийшов Найджел Фарадж. Тож Італія, Франція, Англія - все це знак, що Європа змінюється", - говорить Маттео Сальвіні, голова МВС Італії, лідер партії "Ліга".

Змін, і термінових, стала вимагати лідерка ультраправої та проросійської партії Франції Марін Ле Пен. Президенту Еммануелю Макрону варто розпустити парламент, оголосила вона в одному з телеефірів.

"З огляду на нищівну поразку владної гілки на виборах у Європарламент - президентові варто було би зробити певні висновки. Я пораджу йому сприйняти це голосування як своєрідний народний референдум щодо його політики та щодо нього як особистості", - говорить Марін Ле Пен,Ю лідерка праворадикальної партії "Національне об'єднання".

Хоч партія Ле Пен і виграла, проте взяла усього на два місця більше, ніж на минулих виборах. І Макону не обов'язково відповідати на її заклики. Тим часом прем'єр Греції після поразки оголосив у своїй країні дострокові парламентські вибори.

Та євроскептики виграли не всюди. Місцями покращили результат, проте не взяли першості, попри прогнози, ні в Нідерландах, ні в Німеччині чи Австрії. Загалом чотири такі партії у сумі матимуть в Європарламенті усього на кілька місць більше, ніж у 2014.

"Популісти не виграли ці вибори. Всупереч численним прогнозам, саме проєвропейські політичні сили перемогли. Переможці виборів - це ті, хто хоче працювати в Європі і для неї, не ті, хто прагне знищити ЄС", - говорить Маргарітас Схінас, речник Єврокомісії.

Попри таку заяву Єврокомісії, варто визнати - результати найбільшої політсили - "Європейської народної партії" - значно погіршились. Вона отримає 182 місця, а мала 216. Здали позиції і її союзники по коаліції соціал-демократи. Через таку ситуацію коаліція канцлерки Німеччини Ангели Меркель проводить кризові переговори. ЄПН муситиме шукати додаткових союзників. Та опції є. Наприклад, "Зелені" та ліберали, які значно покращили свій результат і сповідують проєвропейські цінності. У Києві станом справ задоволені.

"Беру телефон і починаю поздоровляти багатьох друзів, яким вчора дали кредит довіри виборці. Принагідно й наріжу їм завдання по підтримці України у новому складі Європарламенту наші друзі безумовно переважають", - говорить Павло Клімкін, міністр закордонних справ України.

Тепер новообрані депутати мають місяць, аби сформувати політичні групи та подумати про коаліцію. У липні вони проведуть 2 сесії у Страсбурзі, а потім роз'їдуться на місячні літні канікули.