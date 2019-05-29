Папа Римський засудив будівництво стіни між США і Мексикою [ Редактировать ]
Папа Римський назвав стіну між США і Мексикою "жахливою жорстокістю". Понтифік порівняв її зі стіною у Берліні, яку там звели за часів Другої світової війни. Та додав, що готовий особисто сказати Трампу про помилковість його передвиборчої обіцянки.
Однак будівництво на кордоні вже почалось. Група прихильників Дональда Трампа зводить в штаті Нью-Мексико величезний металевий паркан. Проект коштував 22 мільйони доларів. Гроші ентузіастам вдалося зібрати за допомогою крауд-фандінгової кампанії в інтернеті.
по теме
Трамп назвал кандидата на должность министра ВВС
Президент США Дональд Трмп в Twitter заявил, кого хочет видеть новым министром военно-воздушных сил
Зеленский окружен "врагами Трампа" - эксклюзив
Специальный корреспондент "Подробностей" в США Дмитрий Анопченко встретился с Руди Джулиани, личным адвокатом Дональда Трампа
Эксклюзив: почему адвокат Трампа не приедет в Украину
Специальный корреспондент "Подробностей" в США Дмитрий Анопченко встретился с Руди Джулиани
Трамп утвертил кандидата на пост главы Пентагона
Президент США Дональд Трамп утвердил и.о. главы Пентагона Патрика Шанахана на должность министра обороны США
США изучат возможность непризнания выданных жителям ОРДЛО паспортов РФ - Волкер
Волкер заявляет, что США изучат возможность принятия решения о непризнании российских паспортов