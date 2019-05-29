Папа Римський назвав стіну між США і Мексикою "жахливою жорстокістю". Понтифік порівняв її зі стіною у Берліні, яку там звели за часів Другої світової війни. Та додав, що готовий особисто сказати Трампу про помилковість його передвиборчої обіцянки.

Однак будівництво на кордоні вже почалось. Група прихильників Дональда Трампа зводить в штаті Нью-Мексико величезний металевий паркан. Проект коштував 22 мільйони доларів. Гроші ентузіастам вдалося зібрати за допомогою крауд-фандінгової кампанії в інтернеті.