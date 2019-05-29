Американская певица Бритни Спирс озадачила поклонников фото в бикини. Звезда опубликовала новый снимок на своей странице в Instagram.

Бритни надела белый раздельный купальник с трендовым анималистическим принтом в "зебру". Поп-принцесса удобно умостилась на надувном "павлине" синего цвета и понежилась под лучами солнца.

Стоит отметить, что комментаторы восхищены фигурой Бритни Спирс, ведь даже после длительного лечения и судебной тяжбы с отцом и врачами она смогла сохранить и восстановить рельефные формы. Однако некоторые пользователи все же высказали подозрение, что это архивное фото, а сама Бритни сейчас борется с личными проблемами.

Ранее сообщалось, что Бритни Спирс попала в психбольницу.