Бритни Спирс в бикини озадачила поклонников (фото) [ Редактировать ]
Американская певица Бритни Спирс озадачила поклонников фото в бикини. Звезда опубликовала новый снимок на своей странице в Instagram.
Бритни надела белый раздельный купальник с трендовым анималистическим принтом в "зебру". Поп-принцесса удобно умостилась на надувном "павлине" синего цвета и понежилась под лучами солнца.
Стоит отметить, что комментаторы восхищены фигурой Бритни Спирс, ведь даже после длительного лечения и судебной тяжбы с отцом и врачами она смогла сохранить и восстановить рельефные формы. Однако некоторые пользователи все же высказали подозрение, что это архивное фото, а сама Бритни сейчас борется с личными проблемами.
Ранее сообщалось, что Бритни Спирс попала в психбольницу.
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