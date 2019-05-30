В Украине запретили три вида глазных капель [ Редактировать ]
Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила запрет на реализацию и использование сразу трех препаратов производства Словакии.
Соответствующее решение приняли в четверг, 30 мая.
Под запрет попали следующие препараты:
Ранее в Украине запретили сразу 11 популярных лекарств. Кроме того, в стране запретили популярное обезболивающее.
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