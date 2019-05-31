Правительство Малайзии требует убедительных доказательств того, что Россия несет ответственность за катастрофу рейса MH17 Malaysia Airlines в 2014 году, который был сбит над Донбасом, передает "РБК-Украина".

Как заявил премьер-министр Махатхир Мохамад, Малайзия согласилась с отчетом о расследовании в Нидерландах, но только до того момента, где указано, что самолет был сбит ракетой, выпущенной Россией.

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Премьер сказал, что нельзя быть уверенным, что ракета была запущена Россией.

"Они обвиняют Россию, но где доказательства? Мы знаем, что ракета, сбившая самолет, - это ракета российского типа, но она также может быть изготовлена ​​в Украине", - сказал он.

Премьер-министр добавил, что Малайзия также должна быть вовлечена в исследование черного ящика, поскольку самолет принадлежит Малайзии, и там были пассажиры этой страны.

"Мы не знаем, почему мы исключены из исследования, но с самого начала мы видим в нем слишком много политики", - отметил Махатхир Мохамад.

Ранее сообщалось, что в России экстренно сел пассажирский самолет.