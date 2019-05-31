Авиакатастрофа MH17: Малайзия требует доказательств вины России [ Редактировать ]
Правительство Малайзии требует убедительных доказательств того, что Россия несет ответственность за катастрофу рейса MH17 Malaysia Airlines в 2014 году, который был сбит над Донбасом, передает "РБК-Украина".
Как заявил премьер-министр Махатхир Мохамад, Малайзия согласилась с отчетом о расследовании в Нидерландах, но только до того момента, где указано, что самолет был сбит ракетой, выпущенной Россией.
Премьер сказал, что нельзя быть уверенным, что ракета была запущена Россией.
"Они обвиняют Россию, но где доказательства? Мы знаем, что ракета, сбившая самолет, - это ракета российского типа, но она также может быть изготовлена в Украине", - сказал он.
Премьер-министр добавил, что Малайзия также должна быть вовлечена в исследование черного ящика, поскольку самолет принадлежит Малайзии, и там были пассажиры этой страны.
"Мы не знаем, почему мы исключены из исследования, но с самого начала мы видим в нем слишком много политики", - отметил Махатхир Мохамад.
Ранее сообщалось, что в России экстренно сел пассажирский самолет.
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