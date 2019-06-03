Под Одессой ребенок погиб от удара током [ Редактировать ]
В Одесской области 11-летняя девочка погибла от поражения электрическим током, передает "УНН".
Так, трагедия произошла в одном из сел Кодымского района. Как установила следственно-оперативная группа, в семье есть еще двое детей 10-ти и 15-ти лет, а родители ранее уже попадали в поле зрения правоохранителей из-за семейных ссор.
"По предварительным данным, пока мать возилась по хозяйству, а отец повел коня на пастбище, девочка играла в подсобном помещении. Там она взялась за неисправный электрический провод от электроплитки и в результате замыкания погибла на месте", - прокомментировали в полиции.
По факту смерти девочки начато уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины: 115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") и 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство). Продолжается следствие.
Ранее сообщалось, что в Днепре на детской площадке ребенок нашел труп, а также 7-летний мальчик нашел пистолет и выстрелил в себя.
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