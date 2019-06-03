В понедельник, 3 июня, из детского сада поселка городского типа Глеваха, что в 10 километрах от Киева, неизвестные мужчина и две женщины похитили двух девочек. Полиция ввела план "Перехват", передает "Информатор".

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О похищении из детского сада в Глевахе сообщила воспитательница. По ее словам, в здание сада ворвались трое людей: смуглый худощавый мужчина и двое женщин крупного и худощавого телосложения.

Одна из женщин представилась матерью девочек. Из сада увезли двух сестер: трех и пяти лет. Неизвестные скрылись с сада на автомобиле.

Ранее сообщалось, что в украинские детдома перестанут принимать детей.