Жителі трьох сіл на Черкащині вийшли на акцію протесту. Обурені станом траси "Мошни - Орадівка", люди перекрили дорогу.

Це вже втретє - за останні пів року. Але зусилля активістів виявилися марними.

Чому? - з'ясовував Станіслав Кухарчук.

Яма на ямі та суцільна курява - так виглядає дорога територіального значення, яка проходить через село Мошни. Ця ділянка найаварійніша. Деякі приватні перевізники, каже Євгенія Самойленко, вже другий рік відмовляються пускати цією дорогою маршрутки.

"Півтора кілометра я оце пішки йшла, щоб поїхати пільговим автобусом у Черкаси. Раніше ходили, потом стали шофери бити колеса свої і сказали, "ми не будемо ходити, і все - люди йдуть сюди", - скаржиться Євгенія Самойленко, жителька села Мошни.

Ходити обабіч траси вкрай небезпечно. Дорога не бачила навіть елементарного ямкового ремонту вже з десяток років. Аби дістатися найближчого магазину Борису Пухову потрібно подолати 2 кілометри бездоріжжя. Велосипед він веде, їхати - просто боїться.

"Опасно, брат, опасно - если это колесо было б тут, был бы баланс", - говорить Борис Пухов, житель села Мошни.

Через розбиту ділянку мешканці Мошнів і двох навколишніх сіл неодноразово перекривали дорогу. Останній - взимку, коли тут не могли проїхати рейсові автобуси. Тоді обласна служба автомобільних доріг на акцію протесту відреагувала швидко - асфальт зняли і все засипали дрібним гравієм. Та рівнішим покриття не стало, а курява від машин тепер осідає у дворах селян.

Місцеві жителі знову вийшли на дорогу і перекрили ділянку траси державного значення, яка теж йде через Мошни. Аби не дратувати водіїв, рух блокують кожні півгодини. Більшість автомобілістів акцію підтримують... хоча не всі.

"Я так само б'ю, як і ви і плачу такі самі податки! - То захистить з нами наші податки! - Та мені потрібно поїхати на суд! - Це у вас ваша власна думка, а у нас думка громади!"

Сільський голова Мошнів розповідає - сільрада вже засипала службу утримання доріг зверненнями про ремонт. Минулого року шляховики таки полагодили частину траси Р-10 у напрямку Канева, а от про Т-24-03 у напрямку Корсуня взагалі забули.

"4 кілометри зремонтували, але ж ви бачите, освоївши кошти - вона недоопрацьована, не зроблена. Ну, просто-напросто, загрожує і жителям цих вулиць - тому що машини поїхали вже по заборам", - говорить Богдан Шкарбута, сільський голова Мошнів.

У службі автомобільних доріг звітують - цього року на дорогу Т-24-03 вже виділили майже 3 мільйони гривень. І їх навіть витратили - замінили 700 метрів покриття.

"Службою були надані пропозиції, але не всі пропозиції служби були профінансовані цього року. Можливо буде додаткове фінансування, тоді можливо і будуть якісь роботи", - наголосив Юрій Дубрава, речник начальника Служби автомобільних доріг в Черкаській області.

Можливо, якісь гроші на ремонт дороги дадуть район та область. Але там - поки що мовчать.