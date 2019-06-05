Во Львове задержали пьяного дебошира [ Редактировать ]
В центре Львова задержали неадекватного хулигана. Как отметили свидетели происшествия, данный гражданин и его товарищ распивали водку в центре города, передают местные СМИ.
"На замечание представителей муниципальной стражи один из граждан начал драться. После чего была вызвана полиция", - отметили свидетели.
Задержанный мужчина будет доставлен в Галицкий отдел полиции для составления админматериалов, - сообщили патрульные.
Ранее сообщалось, что пьяные родители сожгли дочь в печи, а также поезд отрезал полицейскому ноги.
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