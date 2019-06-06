Нападникам на активістку Катерину Гандзюк оголосили вирок. П'ятеро підозрюваних визнали свою провину і назвали імена замовників, тож їм пом'якшили обвинувачення.

Координатору нападу Сергію Торбіну Покровський райсуд Дніпропетровської області присудив 6 років і 6 місяців за ґратами. А виконавець Микита Грабчук дістав 6 років. Інші учасники: Вишневський та Васянович - по чотири роки, Віктор Горбунов - 3 роки ув'язнення.

Нагадаємо, на херсонську активістку Катерину Гандзюк напали торік у липні, її облили кислотою. За кілька місяців після численних операцій Катерина померла.