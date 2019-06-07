В п'ятницю, 7 червня, в ефірі "Подробиці тижня" депутат від "Батьківщини" Альона Шкрум та політичний експерт Тарас Загородній розповіли про причини несприйняття президента Зеленського парламентом, а також дали оцінку можливій співпраці глави держави із депутатами.

"Це і передвиборча гра, і дещо виправдані претензії, тому що дійсно більшість цього парламенту на сьогодні займає деструктивну позицію, не звільняє тих міністрів, які були призначені колишнім президентом і втратили довіру і нашу, і народу, і суспільства. Але знаєте, парламент- це не міфічна єдина істота. Це не один організм. В парламенті є більше 420 людей, різні політичні сили… Хоча більшість депутатів тримається за стільчики, і це виглядає ганебно" - підкреслила Шкрум.

В свою чергу, Тараз Загородній запевнив, що незалежно від того, коли відбудуться вибори до парламенту, рейтинг Зеленского навряд чи зменшиться і буде мати вплив на вибір українців.

"Рейтинг Зеленського є і буде стійкий. Народу подобається те, що він робить, і, в любому випадку, м'яч буде на його стороні" - запевнив експерт.