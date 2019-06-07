"Претензії Зеленського до уряду - виправдані" - Альона Шкрум [ Редактировать ]
В п'ятницю, 7 червня, в ефірі "Подробиці тижня" депутат від "Батьківщини" Альона Шкрум та політичний експерт Тарас Загородній розповіли про причини несприйняття президента Зеленського парламентом, а також дали оцінку можливій співпраці глави держави із депутатами.
"Це і передвиборча гра, і дещо виправдані претензії, тому що дійсно більшість цього парламенту на сьогодні займає деструктивну позицію, не звільняє тих міністрів, які були призначені колишнім президентом і втратили довіру і нашу, і народу, і суспільства. Але знаєте, парламент- це не міфічна єдина істота. Це не один організм. В парламенті є більше 420 людей, різні політичні сили… Хоча більшість депутатів тримається за стільчики, і це виглядає ганебно" - підкреслила Шкрум.
В свою чергу, Тараз Загородній запевнив, що незалежно від того, коли відбудуться вибори до парламенту, рейтинг Зеленского навряд чи зменшиться і буде мати вплив на вибір українців.
"Рейтинг Зеленського є і буде стійкий. Народу подобається те, що він робить, і, в любому випадку, м'яч буде на його стороні" - запевнив експерт.
по теме
Роспуск Рады: депутаты обратились в КСУ
В Конституционный Суд Украины поступило представление депутатов относительно по роспуску Верховной Рады
Роспуск Верховной Рады: как прошли консультации Зеленского с фракциями (фото)
В Администрации президента Украины состоялась встреча Владимира Зеленского и руководства парламентских фракций
"Продолжаете пробивать дно": Зеленский жестко обратился к депутатам
Зеленский записал резкое видеообращение депутатам Украины
Освобождение моряков: Кучма сделал заявление
Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма сделал заявление на брнифинге
"Государство в смартфоне": у Зеленского сделали заявление
На следующей неделе запланирована первая экспертное обсуждение проекта концепции "Государство в смартфоне"