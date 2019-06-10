Приїхав на допомогу, але сам опинився у лікарні

У місті Золотоноша на Черкащині пацієнт "швидкої" віддячив водієві, - зламавши носа… Йому просто не сподобалось, як його везли у "швидкій".

Все сталося на подвір'ї районної лікарні під камерами відеоспостереження. Але відео чомусь... зникло.

У ситуації розбиралися наші кореспонденти.

Ледве тримаючись на ногах, Володимир прямує на медогляд до обласної лікарні. Майже добу водій "швидкої" провів у реаніамації Золотоніської лікарні. І все це після спілкування із нетверезим пацієнтом, - той накинувся на чоловіка за погану їзду по розбитій дорозі.

"Поліція запросила мене щоб я написав заяву. В момент, коли я розмовляв з поліцейським - потерпілий наніс мені удар в обличчя. Нічого вони йому не зробили абсолютно, він навіть не був заарештований", - розповідає Володимир Малиш, водій швидкої допомоги.

Після огляду медиками - результати невтішні: перелом кісток носа та струс мозку.

"Тріснули кісткові структури, то вже пристойна травма і ще, судячи по анамнезу, були явища короткочасної втрати свідомості, нудота".

Колеги Володимира, тим що сталося, - шоковані. Пані Катерина розповідає, в суботній вечір їх бригаду викликала компанія відпочивальників у кафе - начебто стало зле їхньому товаришеві. Каже, пацієнта везли до приймального відділення не більше 100 метрів, та через погану дорогу той розлютився і чомусь накинувся на водія.

"Він вискочив з мого місця, він уже ж був там - сюди оббіг, за ним побігла його дружина. І я і ми побачили, як він його витяг і вони впали туди, де стоїть "Волга" і почалася бійка. Я одразу набрала 102", - розповідає Катерина Грицай, лікар Золотоніської станції екстреної допомоги.

Усі ці події відбувалися під камерами відеонагляду. Щоправда, сьогодні в лікарні заявили, що відео інциденту чомусь не записалося. З'ясувати подробиці у нападника також не вдалося - зв'язку з ним немає.

У поліції за фактом заподіяння легких тілесних ушкоджень відкрили кримінальне провадження. Щоправда, лише за два дні після інциденту.

"Відкрилося. Ну, сьогодні відкрилося провадження. - А за законом, коли ви мали це зробити? - У Неділю, або в суботу - протягом доби", - говорить Ростислав Орисенко, заступник начальника слідчого відділу Золотоніського відділення Національної поліції.

За останній рік, це вже п'ятий напад на співробітників "швидкої", - кажуть в обласному Центрі екстреної допомоги. Один з нападників навіть отримав вирок суду - штраф у півтори тисячі гривень… і жодної кримінальної відповідальності.

Медики обурені, адже у Верховній раді уже півроку лежить законопроект про посилення відповідальності за напад на медпрацівника.

"Пів року назад МОЗ виступив з ініціативою, ми були на нараді, нам розповідали і ми тоді дуже зраділи цьому, але "віз і нині там", - зазначив Ігор Фесун, начальник Черкаського обласного Центру екстреної медичної допомоги.

Колеги Володимира побоюються, що й цього разу нападник вийде "сухим із води", тому вже підготували колективну заяву в поліцію.