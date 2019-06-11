Шестеро людей загинули в Одесі внаслідок пожежі у психіатричній лікарні. Про це повідомили в Нацполіції області. Зайнялося близько 10 вечора на даху одноповерхового корпусу "Одеського обласного медичного центру психічного здоров'я" в Суворовському районі міста.

Вогонь охопив півтисячі квадратних метрів площі. На момент загорання у відділенні центру перебувала 51 людина, троє з них - медичний персонал. Четверо людей померли, так і не опритомнівши. Ще шістьох у тяжкому стані доправили до лікарні, двох із них урятувати не вдалося. За півтори години пожежу ліквідували. У зв'язку з цією трагедією президент Володимир Зеленський доручив прем'єру Володимирові Гройсману негайно створити держкомісію з розслідування.