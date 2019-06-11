Пожежа у психіатричній лікарні: загинули люди [ Редактировать ]
Шестеро людей загинули в Одесі внаслідок пожежі у психіатричній лікарні. Про це повідомили в Нацполіції області. Зайнялося близько 10 вечора на даху одноповерхового корпусу "Одеського обласного медичного центру психічного здоров'я" в Суворовському районі міста.
Вогонь охопив півтисячі квадратних метрів площі. На момент загорання у відділенні центру перебувала 51 людина, троє з них - медичний персонал. Четверо людей померли, так і не опритомнівши. Ще шістьох у тяжкому стані доправили до лікарні, двох із них урятувати не вдалося. За півтори години пожежу ліквідували. У зв'язку з цією трагедією президент Володимир Зеленський доручив прем'єру Володимирові Гройсману негайно створити держкомісію з розслідування.
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