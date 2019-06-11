Острову Сардинія нашестя сарани завдало рекордних збитків [ Редактировать ]
Нашестя сарани завдало рекордних збитків італійському острову Сардинія. Мільйони комах винищили 2 тисячі гектарів посівів і пасовищ, і атакують навіть житлові будинки.
Їхню появу пов'язують із глобальним потеплінням. Це найбільша навала шкідників на острів за останні 60 років.
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