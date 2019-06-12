Лідер КНДР запропонував Трампу повернутися до переговорів [ Редактировать ]
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин надіслав президенту США Дональду Трампу листа із пропозицією ще раз зустрітися й обговорити ядерне роззброєння КНДР, - про це на брифінгу повідомила речниця Білого дому Сара Сандерс.
За її словами, очільник США отримав від лідера КНДР "дуже теплий і позитивний лист". Тож Пхеньян і Вашингтон уже координують свої дії щодо нової зустрічі. Проте точна дата та місце її проведення поки не визначені.
Нагадаємо, лідери країн зустрічалися вже двічі - у Ханої та Сингапурі наприкінці лютого. Останній самміт завершився невдачею - сторони так і не дійшли згоди щодо низки питань і завершили перемовини дочасно.
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