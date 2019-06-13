Змінити правила написання назви Києва з русифікованої на українську вирішили у США. Таке розпорядження може сприяти поширенню правильного написання у світі.

Рада США з географічних назв вирішила додати в міжнародну базу оновлене написання назви української столиці. Про це йдеться у повідомленні посольства України в США на офіційній сторінці у Фейсбуку. Зміни підтримали й члени Українського Конгресового Комітету Америки. Виправлення до офіційної бази внесуть 17-го червня.