11-летнего мальчика "убил" водоворот реки [ Редактировать ]
В четверг, 13 июня, в Чернигове в реке Десна утонул 11-летний мальчик. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в области.
Парень отдыхал на левом берегу реки Десна вместе с родителями и на некоторое время исчез из поля зрения.
Спасатели на моторной лодке обследовали надводную акваторию. Патрули Национальной полиции и кинолог со служебной собакой осуществляли патрулирование береговой линии. Также к поисковой операции были привлечены водолазы Черниговской областной спасательно-водолазной службы, они подняли на поверхность тело погибшего парня.
По предварительной информации, ребенка затянуло в водоворот. Ведь это место отдыха на Десне вблизи автомобильного моста не принадлежит к официальным местам купания и отдыха, которые готовят и где обследуют дно реки во время подготовки к пляжному сезону.
Ранее сообщалось, что на центральном пляже Киева утонул мужчина. В состоянии алкогольного опьянения погибший хотел похвастаться друзьям, как он делает сальто, прыгая с тарзанки. Также недавно в Киеве на дне озера нашли тело подростка.
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