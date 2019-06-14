В Днепре мужчину с гангреной бросили умирать в больнице [ Редактировать ]
В Днепре в 9-й городской больнице мужчина с гангреной лежит уже несколько дней в коридоре возле туалета. Однако медперсонал никаких действий не предпринимает. Об этом сообщает "Информатор".
Очевидцы рассказали, что уже несколько дней в больнице лежит мужчина с гангреной. Но из-за того, что у него нет денег - никто не занимается лечением. Также известно, что мужчина в таких условиях находится уже неделю и ему требуется срочная операция - ампутация ноги.
"При этом персонал знает о диагнозе, о необходимости операции. Его конечность опущена в некую емкость, замотана в пакеты. Мимо него много раз в день проходят врачи, но ничего не меняется. Иногда делают какие-то перевязки и все", - говорят очевидцы.
Ранее сообщалось, что в Харькове студента выбросили из окна, а также что в Киеве женщина умерла в очереди к врачу.
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