В Днепре вор прятался от полиции под линолеумом (фото) [ Редактировать ]
В понедельник, 10 июня, в Днепре местные увидели неизвестного мужчину на крыше одного из домов на проспекте Гагарина. И через балкон он проник в квартиру на пятом этаже. Об этом сообщает "Информатор".
Согласно информации соседей, стало известно, что в той квартире никто не живет. Спустя время они же и помогли найти хозяев, которых немедленно вызвали на место.
Когда полицейские осмотрели квартиру - далее пошли на балкон. И там, под линолеумом, они обнаружили мужчину. В ходе опроса стало известно, что хозяева квартиры не знакомы с ним. Злоумышленника сразу же доставили в Соборное отделение полиции.
Ранее сообщалось, что под Полтавой мужчина избил и изнасиловал 62-летнюю мать, а также что в столичной маршрутке зверски избили женщину.
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