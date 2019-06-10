В понедельник, 10 июня, в Днепре местные увидели неизвестного мужчину на крыше одного из домов на проспекте Гагарина. И через балкон он проник в квартиру на пятом этаже. Об этом сообщает "Информатор".

Читайте также В Кривом Роге работник выпал из кабины и погиб

Согласно информации соседей, стало известно, что в той квартире никто не живет. Спустя время они же и помогли найти хозяев, которых немедленно вызвали на место.

Когда полицейские осмотрели квартиру - далее пошли на балкон. И там, под линолеумом, они обнаружили мужчину. В ходе опроса стало известно, что хозяева квартиры не знакомы с ним. Злоумышленника сразу же доставили в Соборное отделение полиции.

Ранее сообщалось, что под Полтавой мужчина избил и изнасиловал 62-летнюю мать, а также что в столичной маршрутке зверски избили женщину.