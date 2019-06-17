США відправлять медичну гуманітарку до України [ Редактировать ]
Україна отримає від США медичну гуманітарну допомогу. Обладнання для лікування дітей та військових доправлять у чотири медичні заклади до Ірпеня, Львова та Житомира.
Про це повідомили в посольстві України у США. В рамках проекту Support Hospitals in Ukraine два контейнери відправили з міста Денвер, штат Колорадо.
У посольстві також зазначили, що й надалі сприятимуть реалізації проектів з доправлення медичного обладнання, насамперед, для лікування поранених армійців.
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