В украинской фармации вскрыта масштабная коррупционная схема. Под прикрытием аптечной лицензии под и аптечного бренда запущен процесс серийного производства сложнейших препаратов для миллионов людей. Об этом идет речь в расследовании сайта "Корреспондент".

Упомянутый в публикации так называемый аптечный производитель работает без госрегистрации, без подтвержденного контроля качества и официальных сроков хранения лекарств. А также - без контроля качества препаратов во время транспортировки, поскольку аптечное производство не предусматривает логистику. Но при этом его препараты транспортируются по всей стране.

Специалисты в области фармакологии резко критически оценивают технологические процессы данного производства. В первую очередь факт, что готовые растворы там достаточно длительное время хранят в лабораторных боксах. Эксперты подчеркивают, что готовый к введению препарат для онкологии не может ни при каких условиях храниться даже несколько часов. Его нужно вводить сразу после разведения. Иначе вещества в готовом растворе разрушаются под влиянием света, воздуха и растворителей.

Эксперты полагают, что цель данной лаборатории - монополизация рынка средств онкологической химиотерапии. Ее агрессивный маркетинг направлен на захват рынка онкопрепаратов, при использовании лояльности Минздрава и контролирующих органов. Журналисты уверенны, что незаконная схема стала возможной из-за содействия чиновников МОЗ, а также вследствие несовершенства законодательства.

Все это создает реальную угрозу здоровью и жизни людей, которые от безысходности покупают более дешевый, но по сути нелегальный аптечный фальсификат, вместо проверенных официально подтвержденных препаратов.

По мнению журналиста, Украина должна отказаться от советских догм аптечного производства в пользу европейских стандартов. Требования к технологиям фармакологии в Украине, в том числе аптечной, должны соответствовать уровню ЕС. Ведь сложно представить, что в Дании или Люксембурге кто-то рискнет гнать серийный фальсификат под крышей "артельного производства".

Пример аптечной "схемотеки" показывает, что проблема производства лекарств в украинских аптеках требует принципиального решения. Поскольку из-за аферистов количество лицензий на аптечное производство в Украине сократилось на 40%.

В Украине отсутствует здоровая конкуренция в отрасли, которая позволяла бы больничным аптекам онкологического лечебного учреждения обеспечивать свой сегмент производства. Зарабатывая на этом и обеспечивая людей доступными препаратами. Но главное - это поставит заслон производителям сомнительных "болтушек" из загадочных субстанций.

Еще одно важнейшее требование реформы аптечного производства состоит в необходимости документально закрепить принцип приготовления препаратов из готовых лекарственных средств, а не из неопределенных субстанций. Это станет гарантией их качества и ключевым условием для эффективного лечения пациентов.