21 июня на Форуме Мира в Краматорске Юрий Бойко и Наталия Королевская представили команду кандидатов в депутаты по мажоритарным округам Донецкой области.

"Наша команда кандидатов от Донецкой области - это настоящие профессионалы, не на словах знающие цену мира. Люди, которые первыми пришли на помощь мирным жителям, когда на Восток Украины пришла война - спасая детей и стариков, восстанавливая инфраструктуру, защищая интересы родного региона. Вместе мы сможем вернуть мир и стабильность, защитить людей и сделать все, чтобы возродить Донбасс", - сказал в своем выступлении основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

Представители органов местного самоуправления, общественные деятели, предприниматели, лидеры общественного мнения Донецкой области, поддержали "Оппозиционную платформу - За жизнь" как единственную политическую силу, имеющую четкий план по восстановлению мира в Донбассе.

"Нельсон Мандела сказал - воевать и разрушать очень легко. Настоящие герои - это те, кто устанавливает мир и начинает строить! Сегодня у всех нас есть уникальный шанс вернуть мир, вернуть нашу страну, которой мы будем гордиться, в которой женщины будут рожать и воспитывать детей, ведь именно дети - смысл нашей жизни. И то, как мы используем этот шанс, зависит от нас с вами. Наша команда идет побеждать - побеждать нищету, непрофессионализм и неадекватность. И я уверена, с такой командой, победа будет за нами. Верю в вас! Верю в нашу победу! Верю в Донбасс!" - заявила Наталия Королевская.

Согласно решению съезда партии, в одномандатных избирательных округах Донецкой области кандидатами в народные депутаты Украины выдвинуты: