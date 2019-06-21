"Оппозиционная платформа - За жизнь" представила кандидатов в депутаты от Донецкой области [ Редактировать ]
21 июня на Форуме Мира в Краматорске Юрий Бойко и Наталия Королевская представили команду кандидатов в депутаты по мажоритарным округам Донецкой области.
"Наша команда кандидатов от Донецкой области - это настоящие профессионалы, не на словах знающие цену мира. Люди, которые первыми пришли на помощь мирным жителям, когда на Восток Украины пришла война - спасая детей и стариков, восстанавливая инфраструктуру, защищая интересы родного региона. Вместе мы сможем вернуть мир и стабильность, защитить людей и сделать все, чтобы возродить Донбасс", - сказал в своем выступлении основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.
Представители органов местного самоуправления, общественные деятели, предприниматели, лидеры общественного мнения Донецкой области, поддержали "Оппозиционную платформу - За жизнь" как единственную политическую силу, имеющую четкий план по восстановлению мира в Донбассе.
"Нельсон Мандела сказал - воевать и разрушать очень легко. Настоящие герои - это те, кто устанавливает мир и начинает строить! Сегодня у всех нас есть уникальный шанс вернуть мир, вернуть нашу страну, которой мы будем гордиться, в которой женщины будут рожать и воспитывать детей, ведь именно дети - смысл нашей жизни. И то, как мы используем этот шанс, зависит от нас с вами. Наша команда идет побеждать - побеждать нищету, непрофессионализм и неадекватность. И я уверена, с такой командой, победа будет за нами. Верю в вас! Верю в нашу победу! Верю в Донбасс!" - заявила Наталия Королевская.
Согласно решению съезда партии, в одномандатных избирательных округах Донецкой области кандидатами в народные депутаты Украины выдвинуты:
- Округ №45 - Анастасия Петренко, координатор гуманитарных миссий Национальной платформы "Женщины за Мир" в Донецкой области
- Округ №46 - Федор Христенко, меценат, предприниматель
- Округ №47 - Юрий Солод, народный депутат Украины, основатель Благотворительного фонда "Дорога жизни - помощь людям Юго-Востока"
- Округ №48 - Александр Шевченко, депутат Краматорского городского совета
- Округ №49 - Валерий Гнатенко, мэр города Дружковка
- Округ №50 - Екатерина Сахарова, директор "Покровской районной организации людей с инвалидностью"
- Округ №51 - Андрей Алеша, президент финансово-промышленной корпорации DMS
- Округ №52 - Олег Погодин, руководитель Донецкой региональной организации партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", руководитель благотворительного фонда "Дорога жизни"
- Округ №57 - Владислав Филимонов, член политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"
- Округ №58 - Валентин Рыбачук, заместитель директора по развитию и правовым вопросам ГП "Укрхимтрансамиак"
- Округ №59 - Владимир Мороз, председатель Марьинской районной государственной администрации
- Округ №60 - Артем Марчевский, генеральный продюсер телеканала "112-Украина"
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