Грузию охопила хвиля нових протестів [ Редактировать ]
У Грузії поновилися протести. Напередодні ввечері близько двох тисяч людей прийшли під стіни парламенту.
Вони і далі вимагають відставки міністра внутрішніх справ Грузії Георгія Гахарії через силовий розгін демонстрації в ніч проти 21 червня. Нагадаю, протести спалахнули 20 червня через виступ у місцевому парламенті російського депутата, члена Комуністичної партії Росії Сергія Гаврилова.
Після цього спікер грузинського парламенту Іраклій Кобахідзе оголосив про свою відставку.
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