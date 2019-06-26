У Грузії поновилися протести. Напередодні ввечері близько двох тисяч людей прийшли під стіни парламенту.

Вони і далі вимагають відставки міністра внутрішніх справ Грузії Георгія Гахарії через силовий розгін демонстрації в ніч проти 21 червня. Нагадаю, протести спалахнули 20 червня через виступ у місцевому парламенті російського депутата, члена Комуністичної партії Росії Сергія Гаврилова.

Після цього спікер грузинського парламенту Іраклій Кобахідзе оголосив про свою відставку.