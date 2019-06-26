У Відні обвалилася багатоповерхівка [ Редактировать ]
Щонайменше десятеро людей постраждали внаслідок обвалу п'ятиповерхівки у Відні. У поліції кажуть: найімовірніша причина вибух побутового газу. Він майже повністю зруйнував фасад будівлі і три верхні поверхи.
Вибухову хвилю відчули навіть на сусідніх вулицях. Мешканців прилеглих осель - евакуювали, на місці аварії працюють пожежники і рятувальники.
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