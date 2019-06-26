Вибухову хвилю відчули навіть на сусідніх вулицях

Щонайменше десятеро людей постраждали внаслідок обвалу п'ятиповерхівки у Відні. У поліції кажуть: найімовірніша причина вибух побутового газу. Він майже повністю зруйнував фасад будівлі і три верхні поверхи.

Вибухову хвилю відчули навіть на сусідніх вулицях. Мешканців прилеглих осель - евакуювали, на місці аварії працюють пожежники і рятувальники.