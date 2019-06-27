Шопінг по-новому. Французи вже ходять по покупки з "розумними візками", які впізнають свого господаря і возять усі його пакунки. Чи є в такого помічника недоліки - розповість Анна Філь.

Парижанка Женев'єва ходить за покупками з надійним помічником. Це роботизований візок, який ніколи не втомлюється і не квапить свого власника.

"Цей пристрій не змінить того, як я зазвичай скуповуюсь у магазині, але він дуже допомагає. Тому що мені не треба нічого носити в руках. Він усе відвезе додому сам", - говорить Женев'єва, власниця робота-візка.

Такі роботи стануть у пригоді літнім людям і тим, кому складно носити важкі пакунки. Адже самостійно доставляють покупки за потрібною адресою.

"Візок обладнаний геолокацією, навігаційним лазером і картами. Завдяки заздалегідь розробленим маршрутам він доставляє речі з пункту А в пункт Б", - говорить Алексіс Селламбін, інженер.

Автоматизовані візки на великих складах і підприємствах уже давно не дивина. Вони працюють 24 години на добу і не бояться травм на виробництві. Тож спершу "розумні візки" призначалися для перевезення вантажів на складах. І їхні розробники з компанії у передмісті Парижа - зосереджувалися передусім на питанні безпеки. Якщо автомат помічає перед собою перешкоду - умить зупиняється.

"Робот завжди рухатиметься слідом за однією людиною. З іншого боку, якщо він опиниться в натовпі, то не зможе рухатися далі. Тому що ми запрограмували його так, аби він ні на кого не наїхав. Це своєрідний безпековий бар'єр", - говорить Вінсент Тало, співзасновник компанії-розробника.

Виробники уже продали понад півтисячі "розумних візків" і нині працюють над кількома проектами для підприємств. А нещодавно - уклали контракт з відділенням американської компанії "Амазон".