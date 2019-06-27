Київ накрила гроза: десятки повалених дерев, розтрощені автівки. Негода вирувала і на Львівщині. Напередодні на території відпочинкового центру дерево впало на 5 людей. Серед них -3 дітей. Двоє дівчаток потрапили в реанімацію. Хто винен у трагедії - з'ясувала Христина Гашенко.

Із численними забоями голови та тулуба у львівську міську дитячу лікарню потрапили діти - трьох, чотирьох та шести років. Ще двоє дорослих чоловіків відмовилися від госпіталізації.

"Двоє дітей були госпіталізовані у реанімаційнк відділення. Стан при поступлені важкий. Одна дитинка була госпіталізована в хірургічне відділення з забоєм пепедньо черевної стінки", - говорить Федір Осим, лікар-хірург заступник головного лікаря з хірургічної роботи Львівської міської клінічної лікарні

Трирічну Катерину сьогодні із реанімації перевели у нейрохірургічне відділення. У неї уже навіть з’явився апетит.

Катерина разом із 38 дітьми кілька днів відпочивали у таборі у селищі Брюховичі. В той вечір малята разом із батьками сиділи на лавці біля вогнища на території відпочинкового центру, пригадує мама Катерини.

"Батьки були поруч буквально крок від дітей, всі були разом і в один момент почули хрускіт тряскіт впала гіляка чи то велике дерево я вже не памятаю на частину лавки де були діти. Дитина відразу втратила свідомість,хрипіла", - говорить Надія Цюра, мама Катерини.

Сьогодні на території відпочинкового центру людно. Діти та батьки грають біля будівлі. Місце падіння дерева - огорожене стрічкою.

"Якраз мої діти відбігли від вогня я підійшов до них. Я бачив, що дерево впало вже, а дальше ми не мали часу звертати увагу чому воно впало ,ми дітей вивозили швидко в лікарню для того щоб надати першу допомогу", - говорить Микола Музала, батько, учасник табору.

Після інциденту, дерева на території центру обстежили екологи. Запевнили - повалений дуб - сухостій. Таких на території ще 4. Їх обов'язково перед відкриттям табору керівництво мало зрізати. Втім за перевіркою насаджень до екологів ніхто не звертався.

Чому не спиляли сухостої та чому дозволили їх використовувати для розваг у відпочинковому центрі відповісти нікому. Керівництва на території немає. Просимо охоронця зателефонувати до директора центру.

"Пані Лідія, питаються журналісти чи не змогли б поспілкуватися з вами по телефону.Ні.Добре. -Не хочуть? -Не можуть спілкуватися бо зайняті на семінарі".

Тим часом у поліції відкрили кримінальне провадження. Винному у трагедії загрожує 3 роки позбавлення волі.

Христина Гашенко