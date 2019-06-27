Сергій Каплін закликав чиновників підвищити зарплати та пенсії українцям [ Редактировать ]
Влада фальсифікує статистику щодо середньої зарплати та пенсії. Про це заявляє нардеп Сергій Каплін. Мовляв, сума у 15 тисяч гривень не відповідає зарплаті звичайного українця. На думку нардепа, дані підтасовують, аби зробити собі позитивний політичний імідж. А пенсії та зарплати залишаються на мінімальному рівні. Каплін розробив законопроект, який каратиме нечесних урядовців. Він закликав чиновників, реально, а не формально підвищити зарплати та пенсії.
"8, 10, 12 тисячний середній рівень заробітньої плати,- він спирається на сфальшовані дані тих органів які займаються державною статистикою. ми підготували законопроект який врегульовує ці питання: перше - запроваджує кримінальну відповідальність за понівечення фальшування статистики і другий законопроект встановлює нижню планку, нище якої не може бути рівень заробітньої плати", - говорить Сергій Каплін, народний депутат, в. о. голови комітету ВРУ з питань соціальної політики.
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