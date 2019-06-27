9 июля в Киеве стартует самое масштабное событие лета - фестиваль Atlas Weekend, который будет проходить на столичном ВДНХ до 14 июля.

Организаторы уже обрадовали фанатов тем, что первый день фестиваля будет бесплатным. Главных хедлайнеров организаторы долгое время не объявляли - держали интригу. И оно того стоило, ведь новость о том кто же станет главным хедлайнером первого дня удивила и поразила даже тех, кто не планировал посетить фестиваль.

И так, 9 июля главным артистом фестиваля станет София Ротару!

"Літо, літо аж за край, будем танцювати, грай, музико, грай! София Ротару - хедлайнер Дня украинской музыки 9 июля на Atlas Weekend-2019", - пишут на странице в Facebook организаторы Atlas Weekend.

Ранее мы также писали о том, что на сцене фестиваля выступит репер ASAP Rocky.