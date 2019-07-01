Ветерани другої світової, праці та діти війни мають відчути підтримку влади. І найкращий спосіб її продемонструвати - це зберегти пільги, переконаний нардеп Сергій Рудик. Він зустрівся з пенсіонерами міста Сміла.

"Ми мусимо максимально зберегти і пільги - це ключова позиція для нової влади. Всі ідуть з такими гаслами напередодні виборів. Але коли доходить о справи починається урізання повноважень", - говорить Сергій Рудик.

"У мене пенсія три з половиною тисячі, я пішов на пенсію по першому списку - я сталевар. Але такі люди як я повинні отримувати чотири мінімум. Я думаю, що пора вже повернути цю справедливість".