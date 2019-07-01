Роль України в ПАРЄ, військовополонені та оперативність роботи нової влади. Про це говорили на погоджувальній раді в Парламенті. Представники фракцій не стримували емоцій. А от чи ефективною була дискусія - бачила Юлія Жешко.

Цього тижня, зустріч із лідерами та представниками політичних фракцій розпочалася з обговорення проблем не так внутрішніх, як міжнародних. Зокрема, першим питанням на порядку денному стала тема ув'язнених у Росії українців.

"Я закликаю усіх - на всіх публічних майданчиках згадати усіх українських політвязнів, які знаходяться в Росії", - говорить Андрій Парубій, голова Верховної Ради.

Далі, перейшли до не менш гострого - подій минулого тижня в Парламентській Асамблеї Ради Європи. Це спровокувало неабияку дискусію.

"Минулого тижня, ПАРЄ повернула російську делегацію, попри резолюцію ПАРЄ про повернення Криму та Донбасу. Зняття санкцій ПАРЄ може стати не безпечним і передумовою зняття іншим санкцій з країни агресора. Під загрозою всі надбання, які значно просунили нас до Європи та відалили від Кремля", - говорить Артур Герасимов, народний депутат, "Європейська солідарність".

Хоча поверненню Росії в ПАРЄ лідери фракцій не зраділи, із закликами не погодилися.

"Маємо очевидне міжвладдя, яке межує з безвладдям. І небезпека цього періоду у розвитку будь-якої держави - є використання ворогами проти цієї держави. Президент України на превеликий жаль - через позицію неадекватну Вр не може призначити відповідних міністрів. Що є загрозою для української незалежності і суверенності", - говорить Олег Березюк, лідер фракції "Самопоміч".

Та навіть після таких заяв політичні баталії не завершилися. Нардепи перейшли до інсайдів.

"Найбільше мене здивувало, що за станами ПАРЄ в українській делегації велись якісь таємні переговори. Про звільнення моряків за невигідними для України умовами, які передбачали визнання російським Криму", - говорить Володимир Ар'єв, народний депутат, голова української делегації в ПАРЄ.

Після питань міжнаціональних перейшли до внутрішньо регіональних.

"В Луганській області екологічна катастрофа. Метастази під землею від щелочної води шахт розповсюджуються. Вода ллється в Сіверський Донець, а потім в Азовське море. Ще раз повторюю, два тижні минуло, а віз і нині там", - говорить Сергій Шахов, народний депутат, "Воля народу".

При тому, всі ініціативи, спрямовані на вирішення проблем Донбасу блокують, запевняють нардепи. Тим часом у "Народному фронті" продовжують нарікати на доцільність дострокових виборів. Волевиявлення громадян називають авантюрою нової влади.

"На жаль, не роблять нас сильнішими авантюри з дочасними виборами і безлика позиція КС. Маніпуляції з основним законом матимуть негативні наслідки у перспективі, історія України має досить сумних прикладів. Але, як би там не було - вибори мають відбутись чесно і прозоро", - говорить Андрій Тетерук, народний депутат, "Народний фронт".

І навіть це не всі питання, які розглянули сьогодні на погоджувальній раді. Серед обговорюваних тем ще й аудит. Напередодні, з пропозицією провести фінансові перевірки щодо формування тарифів на газ для населення - звернулися представники кількох політсил. Адресували ініціативу Державній фіскальній службі та Рахунковій палаті. Окрім тарифних питань хочуть проінспектувати як держава керує своєю власністю.

"Сьогодні на засідання Рахункової палати мною було прийняте рішення щодо проведення аудиту ефективності управління обєктами державної власності, що мають наслідки для бюджету. Я думаю, що ці питання є споріднені, і Рахункова у найкоротші терміни надасть суспільству та ВР, можливо вже новій - обєктивну оцінку управління державною власністю", - говорить Валерій Пацкан, голова Рахункової палати України.

Розпочати розслідування і відзвітувати пообіцяли найближчим часом. А от останнє слово на погоджувальній - узяв представник уже чинного президента в Парламенті Руслан Стефанчук. Він сподівається на оперативність роботи аудиторів. А от щодо діяльності нардепів висловився скептично. Мовляв, спроби заблокувати кадрові призначення президента очевидні.

"Сталося так, що я сьогодні з 10 ранку був на комітеті з закордонних справ - і щойно дійшло питання кадрових призначень - два члени комітету кудить невідомо яким чином зникли. І перервався кворум. Ми памятаємо про старого Президента, але ж шановна ВР - дайте новому президенту належним чином виконати покладені на нього обовязки у міжнародній сфері. Дайте можливість призначити свого міністра закордонних справ", - говорить Руслан Стефанчук, представник президента у ВР.

Призначення нового міністра закордонних справ у офісі президента наразі вважають першочерговою справою.