Незадолго до выхода на сцену Николай Басков узнал о смерти отца - Виктора Владимировича. Артист должен был выступить на закрытии Европейских игр в Минске. Известно, что перед выходом на сцену певец сменил белый костюм на черный.

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Басков опубликовал отрывок любимой песни отца, которую исполнял на своем юбилейном концерте.

Нет таких слов, чтобы выразить всю непомерную боль нашей с мамой утраты... Царствие небесное тебе, мой горячо любимый Папа .... и я знаю ,что это твоя самая любимая песня из моего репертуара .... наша с мамой любовь к тебе бессмертна", - написал Басков в Instagram.

Ранее сообщалось, что умерла народная артистка Украины.