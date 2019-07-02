Басков рассказал о смерти отца [ Редактировать ]
Незадолго до выхода на сцену Николай Басков узнал о смерти отца - Виктора Владимировича. Артист должен был выступить на закрытии Европейских игр в Минске. Известно, что перед выходом на сцену певец сменил белый костюм на черный.
Басков опубликовал отрывок любимой песни отца, которую исполнял на своем юбилейном концерте.
Нет таких слов, чтобы выразить всю непомерную боль нашей с мамой утраты... Царствие небесное тебе, мой горячо любимый Папа .... и я знаю ,что это твоя самая любимая песня из моего репертуара .... наша с мамой любовь к тебе бессмертна", - написал Басков в Instagram.
Нет таких слов, чтобы выразить всю непомерную боль нашей с мамой утраты... Царствие небесное тебе🙏мой горячо любимый Папа .... и я знаю ,что это твоя самая любимая песня из моего репертуара .... наша с мамой любовь к тебе бессмертна 🙏🙏🙏#Rip
Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov)
Ранее сообщалось, что умерла народная артистка Украины.
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