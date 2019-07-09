Мир в країні, зниження тарифів та підвищення пенсій! Ось головні завдання, які ставить перед собою політична партія "Опозиційна платформа - За життя". Це сьогодні підтвердив співголова сили Юрій Бойко під час робочої поїздки в Олександрію, на Кіровоградщині. Там він зустрівся з жителями міста.

Центральний ринок міста Олександрія. Тут співголова "Опозиційної платформи - За життя" зустрівся з містянами та поспілкувався з ними про те, що нині турбує людей найбільше. Питання номер один - це мир у країні.

"У нас абсолютно чітка позиція - тільки прямі переговори, мир не придумав іншого сценарію, окрім переговорів і ми практично почали ці переговори, коли звільняли полонених два тижні тому. Інакше - неможливо", - наголосив Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".

Ірина Вікторівна скаржиться політику на мізерну пенсію. Каже - тарифи захмарні, продукти постійно дорожчають, на ліках взагалі доводиться економити. На харчі майже нічого не лишається.

"Саме головне, щоб зробили так, щоб люди могли комуналку платити. Бо я, як получаю пенсію, - якби я не робила, то мені б навіть не вистачало. Я хворію - не вистачало б мені на місяць купити ліків - я отримую 1500 грн", - говорить Ірина Петровська, жителька Олександрії.

У міському палаці культури відбулася ще одна зустріч.

"Мене особисто турбують питання підвищення пенсій і зарплати, тому що діти мої тут живуть, тому що - якби не ми, батьки, - то наші діти не вижили б в цей час", - говорить Лариса Чорна, жителька Олександрії.

Юрій Бойко детально розповів олександрійцям про першочергові кроки "Опозиційної платформи - За життя":

"Идет команда с четкими задачами - это мир, это социальная поддержка, снижение тарифов. То есть, то, что сегодня хотят видеть, слышать и почувствовать люди", - зазначив Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".

Політик запевнив, його партія докладе максимум зусиль, аби всі українці врешті відчули покращення життя. На ділі, а не на словах.