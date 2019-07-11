Верховна Рада намагається проголосувати виборчий кодекс [ Редактировать ]
Верховна рада в ці хвилини голосує за новий виборчий кодекс. Усі подробиці - дізнаємося від Ксенії Барвіненко. Вона зараз працює у парламенті. Ксеніє, вітаю, тобі слово.
- Вітаю, Олександре. Хотіла повідомити радісну новину, що таки дочекалися за два місяці - але ні, вже понад годину триває процес голосування за виборчий кодекс. Нардепи не можуть знайти 226 голосів. Два місяці розглядали і два місяці доведеться чекати багатостраждальний закон. Спікер парламенту десятки разів закликав нардепів повернутися до зали, десятки разів ставив на переголосування документ - поки марно.
Очікувалось, що виборчий кодекс стане завершальним акордом народних депутатів цього скликання. Але поки не бачимо голосування. Законопроект пропонував змінити стару мажоритарну систему повністю відкритими списками, аби українці могли не лише обирати партію, а й місце депутата у списку.
Серед сьогоднішніх планів парламенту - ще низка законопроектів. Зокрема про відкритий реєстр педофілів і хімічну кастрацію. Ці документи хочуть ухвалити на позачерговому пленарному засіданні. Ще депутати запланували розглянути законопроект про військове капеланство та соціальний захист полонених. Та чи стане голосів - велике питання. Бо ж загальна мобілізація, яку оголосили зранку, трохи вщухає, і депутати розходяться із зали.
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