12-13 июля президент Украины Владимир Зеленский совершит двухдневную рабочую поездку в Днепропетровскую, Одесскую и Херсонскую области. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

"В Днепре Президент заслушает информацию о реконструкции международного аэропорта, осмотрит участок дороги Борисполь - Днепр - Запорожье и ознакомится с ходом реконструкции автодорожного моста", - отметили в пресс-службе.

Также планируется, что президент посетит комплекс "Метеор" и государственные предприятия "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова" и "Конструкторское бюро "Южное" имени М. К. Янгеля".

В субботу, 13 июля, в Одесской области Зеленский посетит Одесский морской порт и ознакомится с проектом развития его контейнерного и зернового терминалов. Глава государства проведет совещание по вопросам развития морских портов Украины и заслушает информацию о состоянии расследования дел относительно нападений на активистов и журналистов в Одессе.

После этого Зеленский отправится в Херсонскую область. Планируется, что там он осмотрит инфраструктуру и условия пересечения на контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар", а также проведет совещание по вопросам реализации проектов обустройства пунктов "Чонгар" и "Каланчак".

Ранее сообщалось, что Зеленский провел кадровые изменения, а также предложил обменять чиновников на пленных.