Звісно, Україні потрібно і співпрацю з Америкою посилити, і допомогу від Євросоюзу зберегти.

А от які кроки нашої влади необхідні для цього? Це питання ми поставили Валентину Наливайченку, досвідченому політику та знавцю західної дипломатії.

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Як посилити співпрацю між США та Україною?

"Я дуже сподіваюсь, що нарешті почнуться все ж таки відносини між Україною та США на рівні президентів. Треба відверто визнати, що після обрання президента Трампа, який є беззаперечним лідером тепер у всьому світі з українським колишнім президентом Порошенком майже не спілкувались навіть, тому В Зеленському знову ж таки, як і з Канадою головне - встановити такі відносини.

І друге, для того, щоб президент Трамп і взагалі США серйозно ставилися до українського керівництва - треба вирішити два питання: перше в нашій країні має нарешті новий президент і нова влада навести порядок в судах, має бути верховенство права, захист інвестицій, в принципі, справедливість і американська адміністрація очікує, що саме знищення корупції в українській владі і повернення вкраденого, особливо з офшорів, яке навіть міністерство юстиції США давно зібрало цю інформацію й готове допомагати українській стороні. Щоб боротьба з корупцією в Україні нарешті почнеться, що будуть вироки, що нарешті будуть повертати вкрадене з офшорів в український бюджет", - зазначив Валентин Наливайченко, лідер Руху "Справедливість".

Як зберегти підтримку України з боку ЄС?

"В самій Європі відбулися серйозні зміни. Нова керівниця Європейської комісії Урсула Фудерляєн є якраз, я хочу нагадати, - є міністром оборони Німеччини. І я сподіваюся, що саме цей Європейський високопосадовець якраз і принесе в політику Європейського Союзу оборонний аспект.

І тут для оборони, для нас дуже важливо зараз з новим керівником Єврокомісії, з новим керівництвом Європейського союзу вийти на більш сильний, на більш тісний формат спільної співпраці.

Нам треба з Брюсселем, з Європейською комісією, з новою президенткою Європейської комісії вийти на двосторонню програму співпраці в оборонній і безпековій сфері, і мати серйозну міжнародну підтримку від країн-членів ЄС для того, щоб зупинити агресію Російської Федерації, і добитися деокупації, тобто виводу військ російської федерації з нашої території", - підкреслив Валентин Наливайченко, лідер Руху "Справедливість".