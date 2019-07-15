Популярная шведская супермодель Эльза Хоск поделилась с поклонниками пикантными фото, где позирует в ярком бикини на фоне моря. Хоск знаменита благодаря сотрудничеству с брендом нижнего белья Victoria's Secret.

Однако, не всем понравился снимок девушки. Одни подчеркнули ее идеальное тело, а другие наоборот - раскритиковали за чрезмерную худобу: "Ты такая худая", "Что за фигура?" "Ужасные кости".

Девушка позирует на одном из американских пляжей. Снимки манекенщицы за день набрали 250 000 лайков.

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