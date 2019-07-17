В Україні ув'язнили водія російського "Бука" [ Редактировать ]
Водія трейлера, який перевозив російський "Бук" з Росії на Донбас, СБУ затримала ще 2 роки тому, - про це розповів заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков.
Він показав кадри, на яких видно, як транспортували зенітно-ракетний комплекс у червні 2014 року. Завдяки цьому відео, встановили водія, який на той час перебував у лавах одного з бандформувань.
Через три роки (у 2017) його затримали під час перетину кордону. Зараз він відбуває покарання в Україні, - зазначив Віталій Маяков.
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