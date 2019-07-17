Водія трейлера, який перевозив російський "Бук" з Росії на Донбас, СБУ затримала ще 2 роки тому, - про це розповів заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков.

Він показав кадри, на яких видно, як транспортували зенітно-ракетний комплекс у червні 2014 року. Завдяки цьому відео, встановили водія, який на той час перебував у лавах одного з бандформувань.

Через три роки (у 2017) його затримали під час перетину кордону. Зараз він відбуває покарання в Україні, - зазначив Віталій Маяков.