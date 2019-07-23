ЦВК завершує опрацьовувати електронні протоколи [ Редактировать ]
ЦВК опрацювала вже майже 92,5 відсотки електронних протоколів. За попередніми підрахунками, на позачергових виборах сформувалася стійка п'ятірка партій, які проходять до парламенту 9 скликання:
- Попереду - "Слуга народу". Її підтримали понад 43% виборців;
- На другій позиції - "Опозиційна платформа - За життя" - за неї свої голоси віддали 13% українців;
- Більш як 8% проголосували за Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина";
- На три сотих відстає "Європейська Солідарність";
- І майже 6 відсотків виборців підтримали партію "Голос".
Завершити підрахунки за електронними протоколами в Центрвиборчкомі планують уже сьогодні, а оголосити офіційні підсумки виборів до 5 серпня.
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