Выборы в парламент: ЦИК осталось подсчитать 5% голосов [ Редактировать ]
Фото: ГолосUA
Центральная избирательная комиссия Украины уже обработала 95,01% протоколов на досрочных выборах в Верховную Раду. Соответствующие данные были опубликованы пресс-службой ведомства.
Так, по обработанным результатам:
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"Слуга народа" получила 43.13% голосов;
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"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13.06%;
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"Батькивщина" - 8,18%;
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"Европейская Солидарность" - 8.12%;
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"Голос" - 5.84%.
В итоге на выборах в Верховную Раду 21 июля по партийным спискам 5%-ный барьер преодолевают пять политических сил.
Напомним, явка на выборах в Раду оказалась самой низкой в истории.
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