Ультиматум від британського прем'єра. Борис Джонсон погрожує Брюсселю "брекзитом" без угоди. У центрі суперечки механізм, який назвали "бекстоп". Він закріплений в угоді щодо виходу Британії з ЄС. В чому полягає проблема - розбиралася Світлана Чернецька.

На правому березі - Північна Ірландія, на лівому - республіка Ірландія. Лише річка відділяє британську територію від території країни ЄС. Зараз, коли обидві держави - члени Євросоюзу, офіційний кордон і непотрібен. Але коли Британія вийде з ЄС, - сусіди житимуть за різними законами. А отже, потрібно вертати і митницю, і прикордонний контроль.

Молодь взагалі не знає, що таке кордон у цих місцях. Вони думають, що це - лише дорога, просто перехід. І ніхто не хоче тут бачити знову людей у військовій формі та розділення території.

Щоб не повертати кордон між країнами, Лондон та Брюссель домовилися про так званий "бекстоп". Це означає, що Північна Ірландія житиме за європейськими законами навіть після "брекзиту". Втім, у такому підході чимало британських політиків вбачають ризик для суверенітету країни. Адже це означає, що частина Британії фактично залишиться в ЄС. Тож новий прем'єр поставив ультиматум. Впорядкований брекзит можливий лише якщо виключити з угоди механізм "бекстоп".

"Угода з "брекзиту", про яку домовилася моя попередниця, тричі відхилялася. Її умови неприйнятні для парламенту та для країни. Жодна країна, що цінує свою незалежність та має самоповагу, не погодиться на угоду, яка позбавляє нас нашої економічної незалежності та самоврядування, - як це передбачається бекстопом", - говорить Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії.

Джонсон погрожує "брекзитом" без угоди, якщо його умову не приймуть. Що обернеться хаосом, адже усі домовленості між Британією та Брюсселем враз перестануть діяти. Втім, Євросоюз шантажу Лондона не піддається. Бекстоп залишається, угода перегляду не підлягає.

"Позиція Європейського Союзу та позиція Ірландії незмінна. "Бекстоп" - це невід'ємна частина угоди з "брекзиту". І без цього механізму домовленості немає. Адже цей механізм дає можливість для перехідного періоду, для запровадження нових договорів. І без нього не буде домовленості про вільну торгівлю. Я щиро сподіваюся, що британський прем'єр не піде на "брекзит" без угоди", - говорить Лео Варадкар, прем'єр-міністр Ірландії.

Втім, поки що суперечка між Брюсселем та новим британським прем'єром віртуальна. Адже це лише третій день Джонсона на посаді і він ще не мав нагоди особисто зустрітися із керівництвом ЄС. Звісно, усі ключові європейські політики прем'єрові добре відомі ще з часів, коли він був міністром іноземних справ.