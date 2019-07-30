Солнечный ожог: что категорически нельзя делать [ Редактировать ]
Очень часто случается так, что во время отдыха обгорает кожа. И в этом случае нужно четко знать, что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не усугубить ситуацию.
1. Не обдирайте кожу
Когда кожа шелушится, это значит, что она восстанавливается, поэтому лучше не вмешиваться в естественный процесс. Необходимо увлажнять кожу, чтобы она быстрее регенерировалась.
2. Не протыкайте волдыри
Если появились волдыри, ни в коем случае нельзя их протыкать. Волдыри защищают обгоревший участок. Если волдыри сильно болят, на них можно нанести алоэ-гель без запаха.
3. Не используйте средства для отшелушивания кожи
Такие косметические средства содержат глюконовую кислоту, ретиноиды или салициловую кислоту, которые особо опасны для кожи.
4. Не наносите на кожу средства, содержащие спирт
Важно следить за тем, чтобы наносимые на обгоревшую кожу средства не были усилены спиртом: это скорее навредит, чем поможет.
5. Не используйте алоэ-гели с запахом
Алоэ - противовоспалительное растение и оно хорошо помогает обожженной коже. В то же время, нужно знать, что алоэ-гели с запахом могут скорее вызвать еще большее раздражение.
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