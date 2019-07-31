На Донбассе люди остались без воды: что произошло [ Редактировать ]
В Донецкой области из-за непогоды отключили от электроснабжения насосную станцию, которая обеспечивает население водой. Теперь более 11 тысяч абонентов лишились доступа к воде. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Украине.
"30 июля в с. Свято-Покровское Бахмутского района в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло отключение электроснабжения насосной станции, которая обеспечивает водоснабжение около 11 тыс. абонентов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проведение ремонтных работ запланировано на сегодня, 31 июля.
Раньше сообщалось о том, что непогода в Украине оставила без света более 50 населенных пунктов
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