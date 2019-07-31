Контроль на вході до залізничних платформ і посилення перевірок у Шенгенській зоні. У Німеччині обговорюють, чи можна було уникнути трагедії у Франкфурті та як запобігти подібному. Там, нагадаємо, у понеділок чоловік штовхнув під швидкісний потяг жінку з сином. Дитина загинула.

На платформі Франкфуртського вокзалу - живі квіти та іграшки. Ушанувати пам'ять дитини, яка загинула під колесами потяга, прийшли сотні жителів міста.

"Я теж мати і часто думаю про жінку, яка втратила дитину. Це жахливо".

"Божевільні є всюди. Політики не зможуть нічого з цим зробити. Ну як зупинити людей, у яких проблеми з головою? Такі ситуації повторюватимуться".

Повністю убезпечити пасажирів від подібних трагедій неможливо - визнають і поліцейські. Зловмисника не зупинять ані додаткові наряди правоохоронців на платформах, ані системи жорсткішого контролю.

"Зараз лунають різні ідеї та пропозиції. Скажу так: нехай люди, які радять вдатися до швидких рішень, запитають, чому цього не було зроблено раніше. Із поквапливими рекомендаціями треба бути обережними", - наголошує Йорг Радек, представник спілки поліцейських Німеччини.

Окрім жорсткіших заходів безпеки на вокзалах, обговорюють і необхідність посилення контролю на кордонах країн Шенгенської зони. Адже заарештований громадянин Ерітреї, який штовхнув під поїзд жінку з дитиною, утік до Німеччини зі Швейцарії через проблеми із законом. Тамтешні силовики розшукували його через погрози ножем сусідці.

"У нас не було інформації, чи бодай натяку на те, що він утече за кордон, до Німеччини. Тому ми не повідомили про його розшук партнерів по Шенгену", - зазначає Вернер Шмід, представник поліції Цюріха.

У Швейцарії затриманий мешкав останні 13 років. Отримав посвідку на постійне проживання, учив мову й працював. Про нього навіть писали в офіційних брошурах, як про зразковий приклад вдалої інтеграції.

Утім, на головне запитання - чому заарештований штовхнув під потяг людей - відповіді поки що немає. На допитах він уже другий день мовчить. Є тільки припущення щодо вчиненого. І головне з них: у винуватця трагедії - серйозні проблеми з психікою.