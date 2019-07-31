11 днів занурення у високе мистецтво. У столиці готуються до другого "Букет Київ Стейджу". Що це за фестиваль - розповість Анна Філь. Вона побувала на головних локаціях.

Так звучить Київ, - запевняють куратори фестивалю. Мелодія міста - стрижень усіх заходів. А це - справжній букет.

Торік (а саме минулого року народився фестиваль) гостей дивували концертами, кінопоказами, виставками візуального мистецтва. Охочих долучитися до прекрасного організатори нарахували близько 10 тисяч.

Цього року програму розширили. Додали театралізовані екскурсії та інтерактиви для дітей і літніх людей. Майданчики заходів ті ж самі - сад Софійського собору й музей "Золоті ворота".

Центральна локація свята - подвір'я Софії Київської. Тисячолітній культурний осередок і серце столиці. До речі, про все найважливіше тут можна запитати в ясеня, якому вже понад 200 років. Під його кроною щовечора проводитимуть філософські бесіди про мистецтво з людьми, які на ньому знаються.

"Наступает такое время, когда не у "гугла" нужно спрашивать, а опять возвращаться к ясеню. Мы трогаем более глубинные вещи. По этому, символ этой глубины для нас - вот этот ясень", - зазначив Євгеній Уткін, співзасновник фестивалю.

За словами організаторів, це свято високої культури в різних проявах. Кажуть, саме таке - у тренді. Тож має стати близьким і зрозумілим широкому загалові.

"Високе мистецтво воно може бути в будь-якому жанрі. Тобто, навіть у поп-музиці ми можемо знайти зразки високого мистецтва. Що ми можемо сказати про Майкла Джексона наприклад? Чи це не є вже класика? Це те мистецтво, яке підіймає людину до себе, а не занижується до неї", - говорить Любов Морозова, кураторка музичної програми фестивалю.

Участь у фестивалі братимуть 350 митців. Заплановано майже три десятки концертів. Це і класика, і джаз, і електронна музика. Виступатимуть гурти й солісти зі Сполучених Штатів, Австрії, Німеччини, Франції. Та особлива увага - до української творчості.

"У нас очень хороший наш украинский, как сейчас говорят, культурный контент. Он очень классный, он высокого уровня, он мирового уровня и выше. Но мы в силу разных причин либо относимся к этому как к должному, часто недооцениваем. И по этому, наша задача была изначально рассказать и себе, и всем вокруг - ребята, у нас очень хороший культурный продукт, им можно гордиться", - розповідає Ірина Буданська, ідейна натхненниця фестивалю.

Усі події відвідати можна буде безоплатно. Адже букет - це подарунок місту.