За "Чорнобилем" у Литву. Американський серіал, який нещодавно побив рекорди популярності у світі - спричинив справжній туристичний бум не лише в українській Прип'яті. Чому закрита литовська станція притягує іноземців, наче магніт - знає Аліса Орлова.

Ігналінську АЕС на сході Литви побудували ще за радянських часів, але свою роботу вона припинила у 2009. А цьогоріч завдяки американському серіалу "Чорнобиль" вона отримала друге життя.

"Віднедавна інтерес до нашої станції значно виріс, збільшилася кількість запитів на відвідування. Адже після серіалу ми стали значно відомішими. Туристи приїзджають звідусіль: Канади, Японії, Австралії, Іспанії, Чехії, Франції та багатьох інших країн", - говорить Юргіта Норвайсіене, спеціаліст зв'язку на АЕС "Ігналіна".

Відтак перелік обов'язкових для відвідування мість у Литві - поповнився ще одним об'єктом. Особливо туристів вражає сам реактор. Його досі не демонтували через брак грошей.

"О, так. Коли ми вийшли сюди, і екскурсовод розповіла нам, на чому саме ми стоїмо, стало трохи моторошно", - говорить Том Слейтер, турист із Великої Британії.

Ще один неодмінний пункт програми - Фабійонікшес. Так називається район на півночі Вільнюса, який став живою декорацією Прип'яті для американського блокбастера. Творці серіалу, до речі, майже нічого не змінювали для зйомок.

Неподалік звідси живе людина, яка бачила справжню Прип'ять. Кестутіс Казлаускас - один із семи тисяч ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. У далекому 1986 році, 28-річним юнаком, він будував греблю на річці Прип'ять для фільтрації радіоактивних елементів з річки. Наслідки опромінення відчуває й сьогодні.

"Проблеми зі здоров'ям ми відчули одразу. Опухли щитовидна залоза, підвищився тиск, стали випадати зуби. Навіть стоматолог не міг допомогти. Просто береш зуб і витягаєш. Тому ми вимагаємо від влади надання пільг. Аби знизили для нас пенсійний вік до 47-50 років, а ще дотримувалися паризької і віденської конвенції", - говорить Кестутіс Казлаускас, ліквідатор наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Втім, серіал HBO не тільки привів до Литви туристів, а й нагадав про ще одну проблему. Балтійська держава повністю відмовилася від атомної енергії 2009 року після призупинення АЕС в Інгаліну. А от сусідня Білорусія на такий крок не пішла. Більше того, прямо на кордоні двох держав в місті Островець добудовується нова АЕС.

"Ми вважаємо, що ця станція не повинна існувати. Але ми зробимо все можливе для того, аби переконатися, що вона наноситиме якомога менше шкоди", - говорить Лінас Лінкевічус, міністр зовнішніх справ Литви.

Запуск 2020 року. Мінськ запевняє, що станція буде сучасною і безпечною. У Вільнюсі цьому не вірять, але вдіяти нічого не можуть.